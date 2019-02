Noch am Donnerstag versuchte Netanyahu zu verhindern, dass der Oberste Gerichtshof Israels seine Entscheidung bekannt gibt. Netanjahus Likud-Partei brachte eine Petition ein, die eine Veröffentlichung erst nach der Wahl am 9. April forderte. Ein früherer Termin stelle eine «beispiellose Einmischung» in die Wahlen dar, hiess es in dem Antrag. Der Oberste Gerichtshof wies die Petition am späten Nachmittag zurück.

Formelle Anklage erst nach den Wahlen

Gemäss israelischem Recht hat der Ministerpräsident, wie jeder Beschuldigte, zunächst aber die Gelegenheit, sich in einer Befragung zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äussern. Erst dann wird eine formelle Anklage erhoben, was erst in einigen Monaten und damit nach dem Urnengang passieren wird.

Netanyahu hatte die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen und angekündigt, auch im Falle einer Anklageerhebung nicht zurückzutreten. Rechtlich ist er dazu erst im Falle einer Verurteilung verpflichtet. Rechnungsprüfer hatten ihm auch verboten, Gelder von Gönnern zu seiner Verteidigung anzunehmen.

Netanyahu und seiner Frau Sara wurde von der Polizei nach Abschluss der Ermittlungen Bestechung, Betrug und Untreue in einer Affäre rund um den Telekom-Konzern Bezeq vorgeworfen. Nach Ansicht der Ermittler gibt es ausreichend Beweise, dass zwischen Netanyahu, seiner Frau Sara, Bezeq-Eigentümer Schaul Elovitch sowie dessen Frau «korrupte Beziehungen herrschten».

Zigarren und Champagner für 280'000 Franken

Im anderen Fall geht es um die Annahme von Geschenken wie Zigarren und Champagner im Wert von einer Million Schekel (umgerechnet etwa 280'000 Franken). Die Geschenke kamen von dem aus Israel stammenden Hollywood-Mogul Arnon Milchan und dem australischen Geschäftsmann James Packer, denen Netanyahu politische Gefallen erwiesen haben soll. Im dritten Fall soll Netanyahu dem Verleger der Zeitung Yedioth Ahronoth im Gegenzug für positivere Berichterstattung Einschränkungen für das Gratisblatt Israel Hajom in Aussicht gestellt haben.