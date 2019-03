Das Bündnis lehnt eine Räumung jüdischer Siedlungen im Westjordanland, so wie 2005 im Gazastreifen, explizit ab: Man werde die Siedlungsblöcke stärken und ein normales Leben ermöglichen an allen Orten, an denen Israelis leben. Damit wird gar die Möglichkeit einer Annexion angedeutet. Jerusalem wird als «geeinte Hauptstadt» Israels beansprucht.

Solche Hardliner-Positionen kennt man von Netanyahus Likud-Partei. Was Gantz zu einer Art Netanyahu light macht, sind liberalere Vorschläge in der Gesellschaftspolitik; seine Stärke in den Umfragen liegt daran, dass viele Israelis Netanyahu satthaben, vor allem wegen der Korruptionsaffären. Doch mit dem früheren General als Premier und diesem Programm droht eine Fortsetzung von Netanyahus Politik.