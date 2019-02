Das Ergebnis einer Geberkonferenz der UNO in Genf kann sich mit einem Betrag von 2,6 Milliarden Franken für die notleidende Bevölkerung in Jemen sehen lassen. «Die Konferenz kann als Erfolg betrachtet werden», sagte Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, am Dienstag vor den Medien. Die Konferenz sei ein Ausgangspunkt für weitere Spendenzusagen.