Medien: Erneut Vorwürfe an den WWF

Die Umweltorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) hält einem Medienbericht zufolge eine Untersuchung über Menschenrechtsverletzungen im Salonga-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo zurück. Wie faz.net am Montag unter Berufung auf die britische Rainforest Foundation (RFUK) meldete, strebt der WWF zunächst keine Veröffentlichung der von ihm veranlassten Studie an. RFUK-Direktor Simon Counsell sprach demnach von einem «Versuch des WWF, die Vorfälle in Salonga zu vertuschen».