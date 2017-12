Krisentreffen mit Rohani nach Protesten im Iran

Die Sicherheitskommission des iranischen Parlaments plant eine Sondersitzung, um die regimekritischen Proteste im Land zu überprüfen. An dem nächste Woche geplanten Krisentreffen soll auch Präsident Hassan Rohani teilnehmen, wie die Nachrichtenagentur Isna am Sonntag berichtete.

Rohani hat sich bislang zu den Protesten nicht geäussert. Das soll er nach Angaben iranischer Medien nun am Sonntag tun. Es wird erwartet, dass Rohani in erster Linie die Hardliner für die Proteste verantwortlich machen wird. Nach Angaben von Vizepräsident Ishagh Janhgiri waren die ersten Proteste in Maschhad im Nordostiran von Hardlinern organisiert worden, um Ruhanis Reformkurs zu schwächen. Janhgiri hatte gewarnt, dass die Proteste ausser Kontrolle geraten könnten.

Bilder: Landesweite Proteste im Iran

Die Proteste in Maschad richteten sich in erster Linie gegen die hohen Preise und Ruhanis Wirtschaftspolitik. Aber schon in Maschad gab es regimekritische Slogans. Dieser Trend setzte sich dann fast landesweit fort.

Die Demonstranten riefen Slogans gegen den Klerus, die pro-arabische und anti-israelische Aussenpolitik und die Islamisierung des Landes. In mehreren Städten, auch in Teheran, wurden aus den Protesten Unruhen und es kam zu Ausschreitungen. Die Kundgebungen hatten am Donnerstag begonnen.

Mindestens zwei Tote

Bei den Protesten sind nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Bei Zusammenstössen am Rande von «illegalen Protesten» in der Stadt Dorud seien zwei Menschen getötet worden, sagte der stellvertretende Gouverneur der Provinz Lorestan, Habibollah Chodschastehpur, am Sonntag im Staatsfernsehen.

Die Strassenproteste im Iran scheinen sich immer mehr zuzuspitzen. In Videos auf sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Verletzte oder Tote weggetragen werden. US-Präsident Donald Trump heizt die regierungskritischen Proteste via Twitter derweil weiter an.

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Dezember 2017

Trump warnte die iranische Führung angesichts der regierungskritischen Proteste vor ihrem Untergang. «Unterdrückerische Regime können nicht ewig bestehen und der Tag wird kommen, an dem das iranische Volk vor eine Wahl gestellt wird», twitterte Trump. «Die Welt schaut hin!» Neben dem US-Militär fürchte die iranische Führung am meisten das eigene Volk.

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Dezember 2017

Am Samstag griffen die Proteste, die zuvor bereits in mindestens neun iranischen Städten stattgefunden hatten, auf die Hauptstadt Teheran über. Berichten zufolge soll es bei Kundgebungen Verletzte oder Tote gegeben haben – das ist allerdings nicht unabhängig verifizierbar.

Die Regierung in Teheran verurteilte die US-Unterstützung für die Proteste scharf. «Das iranische Volk wird diese wertlosen und opportunistischen Bemerkungen der Amerikaner nicht beachten», sagte Aussenamtssprecher Bahram Ghassemi. (chk/sda/AP)