Doch der 82-Jährige liess sich nicht beirren. Der algerische Fernsehsender Ennahar berichtete am Sonntagabend, der 82-Jährige habe tatsächlich seine Kandidatur formell eingereicht. Am Staatsfernsehen wurde ein Brief Bouteflikas verlesen, wonach er versprach, nach einer Wiederwahl wolle er nicht mehr eine volle Amtszeit absolvieren.

Umstritten war, ob der 82-Jährige seine Kandidatur persönlich einreichen müsse; das Wahlgesetz schreibt es nicht vor. Nach Angaben der Zeitung «Tribune de Genève» hielt er sich am Wochenende noch immer in einer Klinik in Genf zu medizinischen Untersuchungen auf.

Ein «freies und demokratisches Algerien»

Bouteflika ist seit 1999 Staatsoberhaupt eines Landes, in dem 70 Prozent der Bevölkerung jünger als 30 Jahre sind. Bei einer Wiederwahl würde er seine fünfte Amtszeit antreten.