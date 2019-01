Die stark unterkühlten Überlebenden erzählten unabhängig voneinander alle dieselbe Geschichte des Unglücks. Sie nannten auch dieselbe Passagierzahl, dieselben Herkunftsländer: Gambia, Nigeria, Elfenbeinküste, Sudan, Kamerun. Das Gummiboot, auf dem sie unterwegs waren, hatte in Garabulli abgelegt und geriet nach elf Stunden Fahrt in Not, füllte sich mit Wasser und ging langsam unter. Zehn Frauen waren an Bord, eine war schwanger. Und zwei Kinder, eines war erst zehn Monate alt, als es starb.

Frachtschiff kam zu spät

Die Rekonstruktion der missglückten Hilfsoperation gibt nun viel zu reden. Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch, die mit ihrem Schiff Sea-Watch 3 nunmehr die einzige NGO vor Ort ist, erfuhr über einen Funkaustausch zwischen der italienischen Marine und der Koordinationsstelle in Rom von der Tragödie des Schlauchboots.

Rom richtete aus, die libysche Küstenwache sei zuständig und kümmere sich um die Rettung. Die Libyer schickten ein Schnellboot, das aber nie am Unfallort ankam: Der Motor ging offenbar kaputt auf dem Weg. Darauf wurde die Crew eines libanesischen Frachtschiffes angewiesen, den Schiffbrüchigen zu helfen. Es kam zu spät.

Allein in den ersten drei Wochen dieses Jahres sind im Mittelmeer schon über 200 Menschen umgekommen bei ihrem Versuch, nach Europa zu fliehen. Die traurige Bilanz der vergangenen fünf Jahre weist nun 17644 Todesopfer aus. Die Dunkelziffer, so nimmt man an, ist noch viel höher.

Die Route von Libyen nach Italien, auf der 2018 viel weniger Überfahrten registriert wurden als in den Jahren davor, wird seit einigen Tagen wieder stark genutzt. In Italien erklärt man sich das mit den politischen Wirren in Libyen und mit der Ineffizienz der Küstenwache des nordafrikanischen Landes, die mit europäischer Hilfe aufgerüstet wurde, den Standards aber nicht genügt. Offenbar antworten die libyschen Küstenwächter oft gar nicht auf Notrufe.