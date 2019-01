Wir haben die Sklaverei überstanden und die Apartheid, den Kampf gegen die Gentrifizierung verlieren wir aber womöglich, so sagt es Razeen Diedericks. Er hat alle 38 Jahre seines Lebens in Bo-Kaap verbracht. «Die Frage ist, wie lange wir noch hier wohnen können», sagt Diedericks.

Im Schatten neuer Wolkenkratzer

Es ist ein Donnerstagabend, Diedericks steht mit etwa 50 anderen an einer Strassenkreuzung am Rande des Viertels, der Feierabendverkehr schleicht vorbei, die kleine Gruppe hebt ihre Schilder hoch, auf denen steht: «Rettet unser Erbe». Neben ihnen kommt gerade ein neuer Betontransporter an, wird wieder ein grosser Wolkenkratzer hochgezogen, Luxuswohnungen für Wohlhabende entstehen. So geht es überall in Bo-Kaap: «Viele der ursprünglichen Einwohner sind gezwungen zu gehen. Wir müssen Beziehungen aufgeben, die seit Jahrzehnten bestehen», sagt Diedericks. Ein Teil der Stadt und ihre Geschichte drohen zu sterben.

Bo-Kaap, der Name des Viertels bedeutet so etwas wie «über dem Kap gelegen», ist eine der grössten Touristenattraktionen Südafrikas. Täglich werden ganze Busladungen durch die engen Strassen gekarrt. Gegründet wurde Bo-Kaap als Viertel für die Sklaven, die aus den damaligen holländischen Kolonien zwangsweise ans Kap gebracht wurden, vor allem aus dem heutigen Indonesien und Malaysia. Während der Apartheid wurden fast alle Nicht-Weissen aus der Innenstadt verbannt, in weit entlegene Townships, die Kap-Malaien von Bo-Kaap konnten jedoch bleiben. Sie schufen ein ganz besonderes Viertel. In Bo-Kaap gibt es echte Nachbarschaft und kein Verschanzen hinter Mauern und Elektrozäunen, wie es sonst in Kapstadt üblich ist.

Im Viertel mit 6000 Einwohnern gibt es nur ein Polizeiauto, das Streife fährt.

Was die Apartheid nicht geschafft hat, erledigt nun womöglich der Immobilienmarkt. Seit Jahren steigen die Preise in Kapstadt, weil dort – anders als im sonst stagnierenden Südafrika – immer noch neue Arbeitsplätze entstehen. Die Stadt ist seit 2001 um ein Viertel gewachsen auf etwa vier Millionen Einwohner. Dazu ist Kapstadt durch die Schwäche der lokalen Währung Rand für internationale Investoren und Spekulanten attraktiv geworden.

Einwohner sind auch Profiteure

Letztlich sind die ursprünglichen Einwohner aber auch nicht unbeteiligt an der Situation. Bis zum Ende der Apartheid waren die meisten nur Mieter, die Wohnungen gehörten dem Staat. Mit dem Wandel bot sich die Möglichkeit, Eigentümer zu werden, zu sehr günstigen Preisen. Heute verkaufen viele wieder, zu Preisen, die teilweise um ein Hundertfaches über dem Erwerbspreis liegen.