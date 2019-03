Israel fliegt Vergeltungsangriffe im Gazastreifen

Eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete hatte am Montagmorgen ein Wohnhaus nördlich von Tel Aviv getroffen - sieben Israelis wurden nach Krankenhausangaben verletzt, darunter drei Kinder. Israel machte die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas verantwortlich.

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte bei einem Besuch in Washington, sein Land reagiere mit «Stärke» auf den Raketenangriff. «Wir werden tun, was nötig ist, unser Volk und unseren Staat zu verteidigen», sagte er bei einer Pressekonferenz an der Seite von US-Präsident Donald Trump. Beobachtern zufolge will Netanyahu einen neuen Gaza-Krieg vor den israelischen Parlamentswahlen am 9. April allerdings vermeiden. Trump bekräftigte seine Unterstützung für den Verbündeten Israel. Washington erkenne das «Recht Israels an, sich zu verteidigen», sagte der US-Präsident.