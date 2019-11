Islamischer Jihad feuert Dutzende Raketen auf Israel

Alle Schulen zwischen dem Gazastreifen und Tel Aviv wurden angewiesen, dass sie keinen Unterricht abhalten dürfen, mehr als eine Million Schüler waren davon betroffen. Erstmals seit dem Ende des Gazakriegs 2014 wurden auch in der Dan-Region, zu der auch Tel Aviv gehört, Schulschliessungen angeordnet. Aufrufe der Behörde, dass man nicht zur Arbeit gehen soll, wurden für den Zentralraum am Vormittag aufgehoben. Wegen befürchteter Vergeltungsmassnahmen wurden rund um den Gazastreifen bereits in der Nacht die Schliessung von Strassen und Schulen verkündet.

Den Angriffen aus dem Gazastreifen war die gezielte Tötung einer der zentralen Führungsfiguren des Islamischen Jihad durch die israelische Armee vorausgegangen. Gegen 4 Uhr früh wurde der Kommandant des Islamischen Jihad, Baha Abu al-Ata, getötet. Gemeinsam mit dem Geheimdienst Schin Bet hat das israelische Militär das Gebäude im Gaza-Stadt ausfindig gemacht, in dem sich al-Ata aufhielt. Nach palästinensischen Angaben soll auch seine Frau getötet worden sein. Am Vormittag begann die Beerdigungsprozession in Gaza-Stadt, Tausende Palästinenser nahmen teil.

Der Generalsekretär des Islamischen Jihad, Ziad al-Nakhala, schwor Rache. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu habe «alle roten Linien überschritten» durch die Ermordung von al-Ata. «Wir werden in den Krieg ziehen», sagte er und kündigte eine «heftige Reaktion» an.

Armeesprecher Jonathan Conricus erklärte im Gespräch mit Journalisten, es handle sich um eine einzelne Aktion, Israel kehre nicht zur Politik der gezielten Tötungen zurück. Al-Ata sei «eine tickende Zeitbombe» gewesen, es seien unmittelbare Angriffe bevorgestanden. Er sei vorab gewarnt worden. Eine Woche lang habe man auf den passenden Zeitpunkt gewartet.

Netanyahu erklärte am Dienstagmorgen, die Entscheidung zur Tötung von al-Ata sei am Sonntag vom Sicherheitskabinett getroffen worden. «Er ist verantwortlich für viele Terrorangriffe und das Abschiessen von Raketen auf Israel in den vergangenen Monaten. Und er hatte die Absicht, weitere Angriffe auszuführen.» Es war Netanjahus letzter Tag als Verteidigungsminister, der Likud-Politiker hat das Amt an Naftali Bennett von der Partei Neue Rechte übergeben.