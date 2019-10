«Inschallah, werden wir siegen»

In der Nacht davor sind türkische Truppen in Nordsyrien einmarschiert, und fast die gesamte politische Opposition unterstützt die Invasion. Selbst linke Tageszeitungen stimmen in den nationalen Taumel ein. «Die Verräter wurden zu Rauch», titelt «Sözcü», sonst ein Blatt, das kein gutes Haar an der Regierung lässt. Nur wenige wagen Widerspruch. Gegen 78 Türken, die in sozialen Medien die Operation kritisierten, gibt es sofort Ermittlungen wegen «Terrorpropaganda», so berichtet das Webportal Diken. Kurz darauf wird der verantwortliche Chefredaktor von Diken festgenommen.

Auch gegen die beiden Vorsitzenden der legalen prokurdischen Partei HDP, Pervin Buldan und Sezai Temelli, ermittelt schon der Generalstaatsanwalt. Der Vorwurf lautet «Propaganda für eine Terrororganisation». Weil Temelli sagte, mit Erdogan komme die Türkei nirgendwohin, nur in den Krieg, dem Land drohe gesellschaftlicher Zerfall. Die HDP ist die drittgrösste Partei im Parlament.

Sivan Perver, einer der bekanntesten kurdischen Sänger, schreit sich in einem Video seine Wut auf den Krieg von der Seele: «Warum tut ihr das, warum greift ihr uns an?» Er wird dafür im Netz genauso wütend und emotional beschimpft. Es gibt auch Kurden, die hier gegen die kurdische PKK wettern, sie wie die Regierung eine «Terrororganisation» nennen, genauso wie die syrische YPG. Die türkischen Kurden sind gespalten, viele sind konservativ, sie haben Erdogans AKP gewählt.

«181 vernichtete Ziele»

So wird dieser Krieg auch als ­Medienkrieg geführt, wobei die grossen, regierungsnahen Sender eindeutig das Feld beherrschen. Ihre Journalisten haben sich in einigermassen sicherem Abstand zur Grenze positioniert und kommentieren die Bilder, die das Militär liefert, auch wenn es zeitweise ganz schwarz wird auf dem Bildschirm. Am Mittwochabend wurde der Strom in der Grenz­region gekappt. Nur der Feuerschein auf der anderen Seite der Grenze ist zu sehen, wo türkische Geschosse getroffen haben. Von «181 vernichteten Zielen» spricht das Militär am Morgen.