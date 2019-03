Geschlagen, aber nicht besiegt

IS-Sympathisant wegen ICE-Anschlägen festgenommen

Nach Anschlägen auf den Bahnverkehr in Bayern und in Berlin ist ein mutmasslicher Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Wien festgenommen worden. Der 42-jährige Iraker soll für einen Anschlag im Oktober in Bayern und einen weiteren im Dezember in Berlin verantwortlich sein. Menschen kamen durch die Anschläge nicht zu Schaden. Beim Anschlag im bayerischen Allersberg am 7. Oktober soll der Mann mit Metallteilen verstärkte Holzkeile auf die Geleise gelegt haben, um einen ICE zum Entgleisen zu bringen. In Tatortnähe entdeckten die Ermittler in arabischer Sprache verfasste Drohschreiben mit IS-Bezug. Beim Anschlag in Berlin entdeckten die Ermittler ebenfalls Schriftstücke und eine IS-Flagge. Der Tatverdächtige ist in der Nähe seiner Wohnung durch Spezialeinheiten festgenommen worden. (sda)