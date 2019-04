Freie Bahn für Netanyahu

Allen Korruptionsvorwürfen zum Trotz: Es ist das beste Ergebnis, das der Likud unter Netanyahus Führung erzielt hat. 2003 wurden unter Ariel Sharon 38 Sitze in der Knesset erobert. Damit kann Netanyahu seine fünfte Amtszeit als Ministerpräsident ansteuern.

Die vorläufigen Endergebnisse waren in der Nacht zum Freitag veröffentlicht worden – 60 Stunden nach Schliessung der Wahllokale. Die Auszählung war nach Angaben des Wahlkomitees bereits am Donnerstagvormittag abgeschlossen. Auf der Website des Komitees wurde veröffentlicht, dass die Partei Neue Rechte den Einzug knapp geschafft hatte. Vertreter erklärten jedoch, dies sei nicht der Fall. Es gebe technische Pannen. Eine Sprecherin dementierte einen Hackerangriff und versicherte, die Auszählung per Hand sei korrekt.

Nochmalige Überprüfung der Wahlergebnisse

Da die den Siedlern nahestehende Partei der bisherigen Minister Naphtali Bennett und Ajelet Shaked den Sprung in die Knesset um offenbar 1380 Stimmen verpasst hatte, verlangte sie eine Neuauszählung. Auch von Wahlbetrug war die Rede. Nach der Auszählung hatte es auch geheissen, ein Sitz sei von der Partei Vereinigtes Thora-Judentum zur linken Meretz gewandert. Schlussendlich hatte der Likud einen Sitz mehr. Das Oberste Gericht überprüft die Ergebnisse noch einmal, und erst nach der Übergabe an den Präsidenten am 17. April sind sie offiziell.

Das vorläufige Endergebnis sieht für den rechten Block wie folgt aus: Der Likud erobert 36 Sitze, die ultraorthodoxen Parteien Shas und Vereinigtes Thora-Judentum haben acht beziehungsweise sieben Sitze, Unser Haus Israel und die Union rechter Parteien je fünf und Kulanu vier Sitze. Blau-Weiss wird in der Knesset 35 Sitze besetzen, die Arbeitspartei ist mit sechs Sitzen auf einem historischen Tiefstand gelandet, die linke Meretz kann vier Sitze für sich verbuchen. Die zwei arabischen Listen mit je zwei Parteien kommen auf zehn Sitze: sechs für Hadash-taal und vier für Raam-Balad.

Schwierige Koalitionsbildung

Dass die ultraorthodoxe Partei Vereinigtes Thora-Judentum einen Sitz weniger und der Likud einen mehr hat, stärkt Netanyahu ebenfalls. Die ebenfalls ultraorthodoxe Shas-Partei hat dem Regierungschef kaum Probleme bereitet. Aber deren Vorsitzender Arye Deri dürfte einer neuen Regierung nicht mehr angehören. Der bisherige Innenminister muss mit einer Anklage wegen Korruption rechnen. Die Partei Vereinigtes Thora-Judentum löste mit ihren Forderungen nach Arbeitsverbot am Shabbat und der Befreiung der streng religiösen Juden vom Wehrdienst dagegen mehrere Koalitionskrisen aus. Wenn der Zuwachs für diese Partei nun etwas geringer ausfällt, dann hat das auch Einfluss auf ihr Gewicht in der Koalition.