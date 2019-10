Erdogan spielt die muslimische Karte

Es ist der sechste Tag der türkischen Militäroperation in Nordsyrien, und das türkische Frühstücksfernsehen serviert Siegesmeldungen, so als sei über Nacht nicht ein neuer Feind an den Grenzen der Türkei aufgetaucht: die syrische Armee. Die steht am Montagmorgen schon in Tel ­Tamer, nur 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Die Bewohner des Ortes hätten die syrischen Soldaten freundlich begrüsst, schreibt die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana, und fügt hinzu: Die syrische Armee werde «der türkischen Aggression entgegen­treten». Kein Wort davon auf den regierungsnahen türkischen TV-Kanälen.