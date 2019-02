Kurz vor Beginn des ersten Gipfeltreffens der EU-Staaten mit der Arabischen Liga in Ägypten hat Recep Tayyip Erdogan den ägyptischen Staatschef wegen der Vollstreckung von Todesurteilen scharf kritisiert. «Sie haben kürzlich neun junge Menschen hingerichtet», sagte der türkische Präsident am Samstag in einem Fernsehinterview. Die Türkei könne so etwas nicht «akzeptieren», sagte Erdogan den Sendern CNN-Türk und Kanal D.

«Alles Quatsch in Ägypten»

Die Regierung in Kairo werde «natürlich» darauf verweisen, dass es sich um eine «Entscheidung der Justiz» gehandelt habe, sagte Erdogan. In Ägypten seien die «Justiz, Wahlen, all das, aber Quatsch». Es gebe dort ein «autoritäres, sogar totalitäres System». Erdogan sagte über al-Sisi, er werde «niemals mit jemandem wie ihm reden».

Die Beziehungen zwischen Ankara und Kairo sind stark angespannt, seit das ägyptische Militär 2013 den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi stürzte, einen engen Verbündeten Erdogans. Viele Mitglieder der in Ägypten mittlerweile verbotenen Muslimbruderschaft Mursis fanden seitdem Zuflucht in der Türkei.

al-Sisi ruft zum Kampf gegen den Terror auf

Ägyptens Staatschef seinerseits hat die EU aufgerufen, gemeinsam den Kampf gegen den Terror zu verschärfen. Der Terror habe sich wie eine schädliche Plage in der Welt verbreitet, sagte al-Sisi am Sonntag zum Auftakt des ersten Gipfels der Arabischen Liga und der EU im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich.

Beide Seite müssten nun dringend zusammenstehen, um dieser vereinigt zu begegnen. Der hochrangige Gipfel in Ägypten zeige, dass die beiden Regionen mehr verbinde als trenne. Bei dem zweitägigen Treffen am Roten Meer sind fast 50 Könige, Präsidenten, Emire und andere Regierungsvertreter zusammengekommen.