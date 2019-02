Erst vor einigen Monaten hat US-Präsident Donald Trump Khalilzad zum Sondergesandten für Afghanistan ernannt. Mit einem Auftrag: Der gebürtige Afghane soll den längsten Kriegseinsatz der amerikanischen Geschichte beenden. So schnell wie möglich.

Darüber verhandelt Khalilzad derzeit mit den Taliban in Doha. Der Friedensdialog hat Fahrt aufgenommen. Viele Menschen in Afghanistan verfolgen das gebannt, aber mit Sorge. Denn am Verhandlungstisch sitzen Amerikaner und Taliban, nicht aber die afghanische Regierung. Die Taliban weigern sich, mit Präsident Ashraf Ghani zu reden. Die Islamisten sind so mächtig, dass sie auf Augenhöhe mit Khalilzad sprechen. Der betont zwar, afghanische Interessen zu berücksichtigen. Doch Präsident Ghani, ist in Kabul zu hören, hat wenig Vertrauen in den US-Unterhändler Khalilzad. Es sei offensichtlich, dass amerikanische Interessen die Verhandlungsstrategie dominierten.

Bloss noch Spezialkräfte?

Bei den bilateralen Gesprächen geht es vordergründig um zwei Fragen: Wann ziehen die US-Truppen ab? Und wie können die Taliban im Gegenzug garantieren, dass von afghanischem Boden nicht wieder eine terroristische Gefahr ausgeht, die in Anschläge wie denjenigen am 11. September 2001 mündet? Öffentlich sagt Khalilzad, dass nichts entschieden sei, bis es eine umfassende Lösung gibt – eine, die auch für die Afghanen zufriedenstellend ist.

Aber aus gut unterrichteten Quellen in Kabul heisst es: Khalilzad soll den Deal mit den Taliban so schnell wie möglich hinbekommen, und die Islamisten seien inzwischen gar nicht mehr so erpicht darauf, dass die USA komplett aus Afghanistan abziehen. Denkbar ist demnach, dass die Taliban am Ende des Verhandlungsprozesses zwar einen öffentlichkeitswirksamen Abzug der meisten US-Truppen verkünden dürfen, aber einige amerikanische Spezialkräfte bleiben, um Terroristen davon abzuhalten, das Land wieder als Basis zu nutzen.

US-Verhandler Zalmay Khalilzad. Foto: Keith Bedford (Reuters)

Damit wäre Amerikas letztes strategisches Ziel erreicht. Für dieses Zugeständnis sollen nach derzeitiger Lesart der Verhandlungen die Taliban eine Machtbeteiligung in Afghanistan erhalten, ohne sich in Wahlen dem Willen des Volkes stellen zu müssen. Verfestigt sich diese Entwicklung, würden Amerikas Sicherheitsinteressen über demokratische Errungenschaften in Afghanistan gestellt. Entschieden ist das bislang nicht, aber auch nicht ausgeschlossen. Wie auch immer eine Verhandlungslösung ausfällt – kommt es zum Friedensschluss, wäre dem 67-jährigen Khalilzad ein Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher.