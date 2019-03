Die arabische Welt ist brüskiert

Mit seiner Ankündigung dürfte US-Präsident Donald Trump sogar Israels Premier Benjamin Netanyahu freudig überrascht haben. Ein böses Erwachen und harschen Protest gab es hingegen in Teilen der arabischen Welt und im Iran. Zum einen lehnen selbst Gegner des syrischen Regimes von Präsident Bashar al-Assad ab, dass Trump nach der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels erneut einseitig den Status quo zugunsten Israels verändert. Zum anderen gilt dies in arabischen Hauptstädten nur als Zwischenschritt, dem die Anerkennung einer israelischen Hoheit über die Siedlungsblöcke im Westjordanland durch die USA folgen könnte – etwa im Zuge des erwarteten Friedensplans für den Nahen Osten, an dem Trumps Schwiegersohn Jared Kushner arbeitet.