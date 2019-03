Doch laut der niederländischen Journalistin Bette Dam starb Mullah Omar in Tat und Wahrheit in einer Hütte in Südafghanistan – keine fünf Kilometer von der grossen US-Basis Wolverine entfernt. Dam spricht in ihrem Buch, das demnächst auf Englisch erscheint, von einem totalen Versagen der amerikanischen Geheimdienste, die keine Ahnung gehabt hätten, was vorgehe.

Der Leibwächter als Hauptzeuge

Die Journalistin hat für «Searching for an Enemy» mehr als fünf Jahre recherchiert. Sie sprach mit Freunden und Verwandten von Mullah Omar, mit Vertretern der Taliban, der afghanischen Regierung und der Amerikaner. Und sie hat einen Hauptzeugen: Jabbar Omari. Der einstige Taliban-Gouverneur wurde 2001 faktisch zu Omars Leibwächter und versteckte ihn 12 Jahre lang. Seine Familie liess der Taliban-Chef nach Pakistan bringen. Doch er selber traute den Pakistani offenbar nicht. «Was immer passiert, ich werde nicht dorthin gehen», sagte er laut Dam seinem Leibwächter.

Stattdessen verschanzte er sich mit Omaris Hilfe in Zabul, der Provinz im Südosten des Landes, die zwischen der pakistanischen Grenze und der Stadt Kandahar liegt. Omari brachte seinen Schützling im Haus seines Fahrers unter. In dem grossen Hof gab es ein Eckzimmer, die Tür war hinter einem hohen Schrank versteckt. Der Hof lag in der Nähe des Gouverneurssitzes, wo ein Mann regierte, der den Taliban nicht freundlich gesinnt war. Nach vier Jahren wurde die Unterkunft zu unsicher, weil die USA in unmittelbarer Nähe die Basis Lagman aufbauten. Einmal wurde das Anwesen sogar durchsucht, doch Omars geheimer Raum wurde dabei nicht entdeckt.

Mullah Omar habe nicht mehr gebraucht als Naswar, den afghanischen Kautabak, und Henna, um seinen Bart zu färben.

Die beiden Männer zogen ein paar Dutzend Kilometer weiter in den Süden, wo Omari für Mullah Omar am Rande eines abgelegenen Dorfes eine Hütte baute, die an ein weitläufiges Tunnelsystem angeschlossen war. Diesen Fluchtweg brauchte Mullah Omar schneller als gedacht: Kaum eingezogen bauten die USA in fünf Kilometern Entfernung die Basis Wolverine, wo zeitweise bis zu 1000 Soldaten untergebracht waren, unter ihnen auch amerikanische und britische Eliteeinheiten. Über die Köpfe der beiden Flüchtigen flogen nun täglich US-Jets, Soldaten marschierten vorbei. «Es war sehr gefährlich für uns dort», erzählt Jabbar Omari.

Mullah Omar habe die Zeit vor allem mit Beten verbracht, erzählt Omari. Auf ein altes Nokia-Handy ohne Simkarte habe er Koranverse gesprochen, um sie später anzuhören. «Er telefonierte nie, er wollte nicht entdeckt werden», sagt Omari in dem Buch. Nachrichten an seine Taliban-Kämpfer liess er per Kurier überbringen, auf Kassette oder mündlich.