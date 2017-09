Die Kurden gegen den Rest der Welt

Als die Luftwaffe des irakischen Diktators Saddam Hussein am 16. März 1988 Halabja mit Giftgas bombardierte, hütete Massoud seine Ziegenherde ausserhalb der Stadt. Er überlebte. Zwei Tage nach dem Massaker begleitete uns der kurdische Hirte durch das Inferno. «Vier Stunden», berichtete ich damals, «stolperten wir, dem Erbrechen und dem Heulen nahe, durch Halabja. Wir sahen die entstellten Gesichter von Babys auf dem Rücken ihrer zusammengebrochenen Mütter, Familien, die beim Mittagessen das tödliche Gas eingeatmet hatten und qualvoll daran erstickten. Die aufgedunsenen Leichen lagen vor Kaffeehäusern, neben Tierkadavern. Auch die Vögel waren tot vom Himmel gefallen. Fast niemand konnte dem Tod entrinnen.»

5000 Dörfer zerstört

Fast 8000 Kurden kamen bei den Giftgasattacken auf Halabja ums Leben. Die Bombardements waren der Höhepunkt einer langen Serie von Militäroperationen, zu denen auch die Zerstörung von mehr als 5000 kurdischen Dörfern sowie die Deportationen Zehntausender Zivilisten in den Südirak gehörten. Nach Schätzungen sind mehr als 200 000 Menschen der von Saddam Husseins Cousin Ali Hassan al-Majid geleiteten «Anfal-Kampagne» (zu Deutsch: Beute) zum Opfer gefallen.

Tausende leiden noch heute an Asthma und anderen Atemwegserkrankungen oder sind an Leukämie erkrankt. Die Frauen von Halabja bringen noch immer missgebildete, geistig behinderte Babys zur Welt. Dennoch wurden die Gasattacken international zunächst kaum zur Kenntnis genommen.

Erst nachdem Saddam Hussein zweieinhalb Jahre später Kuwait überfallen und die USA und andere Staaten Zehntausende von Soldaten nach Saudiarabien verlegt hatten, erinnerte man sich an das Grauen von Halabja. Wenn Saddam die Kurden vergaste, so die plötzliche Erkenntnis, dann könnten ja auch Amerikaner bei Gasattacken des Giftmischers aus Bagdad ersticken.

Niederlage in Kuwait

Dazu kam es dann aber nicht. Die irakische Armee wurde in Kuwait vernichtend geschlagen. Als die Kurden danach im Frühjahr 1991 rebellierten, schickte der Diktator seine Streitmacht erneut in den Norden des Landes, um den Aufstand im wahrsten Sinne des Wortes zu ersticken. Von Panik ergriffen, flohen Hunderttausende kurdischer Zivilisten in den Iran und die Türkei.

Eine Wiederholung der Ereignisse von Halabja konnte die internationale Staatengemeinschaft nicht hinnehmen. Deshalb wurde im Rahmen der Operation «Northern Watch» Nordirak eine Flugverbotszone für die irakische Luftwaffe errichtet und auch den Bodentruppen von Saddam Hussein signalisiert, dass sie den 36. Breitengrad nie wieder überschreiten dürfen.

Der Grundstein für eine Zone zum Schutz der über Jahrzehnte verfolgten irakischen Kurden war damit gelegt. Sie bildete den Kern einer Autonomieregion mit eigener Regierung und einem eigenen Parlament.

Wirklich bedroht – sieht man von blutigen kurdischen Bruderkämpfen Mitte der 90er-Jahre ab – wurde das irakische Kurdistan erst wieder im Sommer 2014. Nach der Eroberung von Mosul marschierte die Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS) auf Arbil, die Hauptstadt des autonomen Kurdistans. Gestoppt wurden die Jihadisten, unter ihnen viele Ex-Offiziere von Saddam Hussein, durch die US-Luftwaffe und Einheiten der PKK, die ihren überforderten, noch immer schlecht ausgerüsteten irakischen Brüdern zur Hilfe geeilt waren.

Erst nach diesem Beinahe-Fiasko war der Westen bereit, die irakischen Kurden ausreichend zu bewaffnen. Die Peshmerga von Kurdenführer Massoud Barzani sind mittlerweile in der Lage, sich auch ohne fremde Hilfe gegen die Mörderbanden des IS zu behaupten und die «Grenzen von Kurdistan» zu verteidigen.

Unklare Grenze

Wo diese genau verlaufen, ist offen. Sicher ist dagegen, dass eine eigenmächtige Grenzziehung – ohne eine Einigung mit der Zen­tralregierung in Bagdad und den Nachbarstaaten – einen Krieg im irakischen Kurdistan zur Folge hätte, den die Kurden vermutlich verlieren würden. Die kurdische Autonomie, die sich bereits wie ein eigener Staat anfühlt, wäre dann aufs Höchste gefährdet. Kurdenführer Massoud Barzani wäre daher gut beraten, die mit so viel Blut und Leid erkämpfte weitreichende politische Eigenständigkeit seines Volkes nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. (Berner Zeitung)