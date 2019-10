Die Ironie von Trumps Erfolg in Syrien

Zukünftig dürften solche gezielten Schläge deshalb nicht mehr möglich sein. Denn dafür brauche es Militärpräsenz, Verbündete und Nachrichtendienste. An all diesen Pfeilern sägt Trump gewaltig. Seine Truppen will der US-Präsident nach Hause holen. Die Verbündeten hat er damit massiv vor den Kopf gestossen und auch von seinen Geheimdiensten hält Trump normalerweise nicht viel.

Keine vertrauenswürdige Schutzmacht

Auch ehemalige CIA-Agenten warnen in der «Washington Post» vor Trumps Plan: Es dauere Monate, wenn nicht Jahre, um ein Netzwerk aufzubauen, das solche Zugriffe auf Terroristen ermögliche. Für eine erfolgreiche Mission brauche es Hinweise von Agenten und von Verbündeten, es brauche aber auch Zeit, analytische Arbeit und Geduld. Mit einem Rückzug aus den kritischen Gebieten werde man diese Vorteile verlieren. Der Erfolg gegen Baghdadi sei grossartig, aber auch ein klares Zeichen dafür, die Truppenpräsenz eben nicht abzubauen, solange der IS eine Gefahr bleibe.

Aufgehen würde Trumps Strategie nur, wenn es in der Region eine vertrauenswürdige Schutzmacht gäbe. Für die Experten ist das nicht der Fall, die Türkei habe nur Interesse daran, die Kurden in Nordsyrien durch syrische Flüchtlinge zu ersetzen. Syrien habe sich bisher als unfähig erwiesen, den IS wirksam zu bekämpfen und trage wesentlich zur Not der Bevölkerung bei, auf deren Grundlage sich Radikalismus ausbreiten könne. Und Russland sei kein Verbündeter der USA und werde es nie werden, wie Verteidigungs- und Terrorismusfachmann William Wechsler sagt.

Trump informierte am Sonntag zur besten Fernsehzeit über den Einsatz gegen IS-Chef Baghdadi. Bild: Reuters

Noch haben die USA aber eine Truppenpräsenz im Bürgerkriegsland: Zum Schutz der syrischen Ölfelder hat Trump doch wieder Panzerverbände nach Nordsyrien beordert. Das zeigt, worum es der US-Regierung geht, kritisiert die «New York Times»: Aufsehenerregende Einsätze gegen die Terroristen, aus der sicheren Ferne geplant, sowie die Sicherung der Ressourcen, die man möglichst auch selbst nutzen will. Die einstige Mission, anderen Ländern beim Aufbau von Demokratie zu helfen, gehe damit verloren, die USA sähen aus wie eine Macht, die andere Länder nur ausnutzen will.

Immerhin: Die Ölfelder zu schützen, ist auch aus nichtamerikanischer Sicht richtig. Das Öl wäre eine wichtige Einnahmequelle für Terroristen und könnten die Auferstehung des IS beschleunigen.

Zu viel verraten

Zweifel gibt es nicht nur daran, ob solche Missionen wie diejenige gegen Baghdadi künftig noch möglich sein werden, sondern auch daran, wie der Einsatz am Samstag wirklich ablief. Trump schilderte, wie er die Jagd nach Abu Bakr al-Baghdadi live verfolgt habe.