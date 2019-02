Weshalb?

Israel ist zwar in der Lage, aus der Luft iranische Bodentruppen in Syrien anzugreifen. Aber Israel kann nicht innerhalb Syriens politischen Einfluss nehmen. Der Iran baut dort Schulen und Spitäler und ist generell sehr aktiv, sei es bei der Infrastruktur, der Religion, in der Wirtschaft oder bei der Bildung. Teheran will Syrien nicht in erster Linie militärisch, sondern über die zivilen Organisationen kontrollieren.

«Endlich gibt es wieder einen echten Zweikampf bei israelischen Wahlen.»

Was ist falsch daran, Spitäler und Schulen zu bauen?

Teheran verfügt über eine grosse konventionelle Armee und ist Israels mächtigster Feind. Eigentlich ist der Iran weit von Israel entfernt. Aber wenn der Iran nun via Hizbollah im Libanon, via Hamas im Gazastreifen, in Syrien und vielleicht gar im Westjordanland präsent ist, hat er eine gemeinsame Grenze mit Israel, was den Einsatz konventioneller Waffen wie Raketen ermöglicht.

Wie wichtig ist die Iran-Fragebei den Wahlen in Israel am 9. April?

Überhaupt nicht wichtig. Da haben alle Parteien die gleiche Haltung.

Könnte Premier Netanyahu nicht die Iran-Karte spielen, indem er behauptet, er sei der einzige Politiker, der Israel beschützt?

Das würde ihm nicht helfen. Seine wichtigsten Gegenkandidaten sind drei ehemalige Generalstabschefs. Sicherheit ist deren Kernkompetenz, und sie verfolgen dieselbe Iran-Politik wie Netanyahu. Deshalb setzt der Premier auf die Wirtschaft als Wahlkampfthema, er sagt, die Generäle verstünden nichts davon.

Netanyahus wichtigster Rivale ist Benjamin Gantz, ein ehemaliger General, der eine Mittepartei, das sogenannte Blau-weisse Bündnis, anführt. Kann Gantz die mehr als zehnjährige Netanyahu-Ära beenden?

Definitiv, er ist sehr populär. Endlich gibt es wieder einmal einen echten Zweikampf bei israelischen Wahlen! Und derzeit sieht es danach aus, dass Gantz’ Partei mehr Sitze holen könnte als der Likud von Netanyahu. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Netanyahu mit den ultraorthodoxen Parteien eine Koalition bilden kann.

Bei den Wahlen 2015 versprach Netanyahu, dass es unter ihm keinen Palästinenserstaat geben werde. Wie steht Gantz zur Zweistaatenlösung?

Heute möchten nur die wenigsten Israelis einen Palästinenserstaat. Netanyahu und die politische Rechte haben erfolgreich die Sicht vermittelt, dass ein Palästinenserstaat Israels Sicherheit bedrohen würde. Anders als das Thema Iran spaltet diese Frage jedoch die israelische Gesellschaft. In der politischen Mitte, also bei Gantz’ Blau-weissem Bündnis, vermeidet man das Thema, spricht aber wenigstens vom Frieden. Nur die politische Linke verwendet den Begriff Zweistaatenlösung noch. Sollte Gantz die Regierung übernehmen, könnte sich das aber wieder ändern.