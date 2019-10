Der IS will die türkische Invasion als Comeback nutzen

Durch den Abzug der US-Truppen ist der Weg frei für die türkische Invasion auf Nordsyrien. Video: AP

US-Präsident Donald Trump kritisierte den Einmarsch der Türkei. Die USA befürworteten «diesen Angriff nicht und haben der Türkei deutlich gemacht, dass diese Operation eine schlechte Idee ist», teilte Trump mit. Der Präsident verteidigte erneut seine Entscheidung, US-Truppen aus dem syrischen Grenzgebiet zur Türkei abgezogen zu haben.

Allerdings gibt es auch Meldungen, dass das Regime und Russland Truppen in der Nähe von Tabqa zusammenziehen. Sie könnten den Euphrat überschreiten, bisher die Trennlinie zu den von den Kurden kontrollierten Gebieten und Richtung Raqqa vorstossen. Die Kurden werden ihre Kämpfer im Norden konzentrieren müssen, um den türkischen Vormarsch aufzuhalten. Das schwächt sie in weiter südlich gelegenen Gebieten, die das Regime in Damaskus schon lange zurückerobern wollte. Erdogan soll entsprechende Vereinbarungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen haben.

Tausende IS-Gefangene könnten entkommen

Die Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS) versucht offenbar ebenfalls die Schwächung der Kurden durch die türkische Offensive für sich zu nutzen. Nach Angaben der kurdischen YPG-Milizen attackierten in der Nacht zum Mittwoch mehrere Dutzend IS-Kämpfer das Hauptquartier der kurdischen Sicherheitskräfte in Raqqa und mehrere Kontrollpunkte. Drei Selbstmordattentäter zündeten Bomben, andere Angreifer waren mit Granatwerfern und Maschinengewehren ausgerüstet. Die YPG werteten den Angriff als koordinierten und geplanten Versuch von IS-Kämpfern, Teile der Stadt zu übernehmen. Raqqa war eine Hochburg des IS und ist bei der Rückeroberung durch die Kurden durch die Kämpfe und auch Luftangriffe der von den USA geführten internationalen Militärkoalition schwer beschädigt worden.

Das überwiegend aus den kurdischen YPG bestehende Milizenbündnis Syrische Demokratische Kräfte (SDF), das bislang von den USA unterstützt wurde, hält Tausende ehemalige IS-Kämpfer und Zehntausende ihrer Angehörigen gefangen. Eine grosse Sorge westlicher Regierungen ist, dass diese im Zuge der Kampfhandlungen freikommen könnten. Ein SDF-Sprecher hatte angekündigt, die Verteidigung des eigenen Volkes müsse im Falle einer türkischen Invasion Vorrang haben vor dem Kampf gegen den IS. Noch immer gibt es zahlreiche Schläferzellen des IS im mittleren Euphrattal bis hin in die Wüste der angrenzenden irakischen Provinz Anbar. Trump hat der Türkei die Verantwortung für den Kampf gegen den IS überantwortet, jedoch ist unklar, ob Ankara willens und in der Lage ist, dies zu leisten. Das Lager al-Hol etwa mit etwa 70'000 Insassen, das westlichen Geheimdiensten als IS-Keimzelle gilt, liegt etwa 60 Kilometer von der Grenze entfernt und weit ausserhalb der Gebiet, die Ankara unter seine Kontrolle bringen will.