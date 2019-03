«Das sind Kinder, keine Terroristen»

Russland fliegt Dutzende zurück

Was in Westeuropa der Einzelfall ist, ist in Ländern wie Russland, Indonesien oder Tadschikistan gang und gäbe. Zwar wollen auch diese Länder keine IS-Kämpfer zurücknehmen. Doch die Kinder fliegt man seit Wochen zu Dutzenden aus, zumindest anfänglich auch zusammen mit den Müttern. Es sei besser, wenn die Kinder von den Grosseltern zu Hause aufgezogen würden, als sie in einem Flüchtlingslager aufwachsen zu lassen, von wo sie dann möglicherweise radikalisiert zurückkehrten, argumentiert man in Russland. Diese Kinder seien nicht freiwillig in das Konfliktgebiet gereist und «wir haben kein Recht, sie dort zu lassen», sagt Präsident Wladimir Putin, der deshalb von Menschenrechtlern für einmal Lob bekommen hat.

Experten betonen, dass die Rückführung in ein normales, friedliches Umfeld den Kindern die beste Chance biete, sich von den erlittenen Traumata zu erholen. Sie betonen jedoch auch, dass mit den älteren Kindern intensiv an einer Entradikalisierung gearbeitet werden müsse. Denn der IS hat die jungen Leute, die von ihren Eltern mit ins Kalifat gebracht worden waren, gezielt militärisch ausgebildet, ideologisch indoktriniert und zum Teil auch als Gehilfen bei Anschlägen oder Morden missbraucht. Wenn man sich nicht richtig um sie kümmere, warnt das internationalen Radikalismus-Zentrum in London, stellten sie eine «erhebliche Gefahr dar in der Zukunft – ganz egal, wohin es sie verschlägt».