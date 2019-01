Abiy Ahmed steht in der riesigen Millenium Hall in Addis Abeba auf einer Empore, unter ihm 20'000 jubelnde Äthiopier, die zu ihm hochwinken und schreien, als sei er der Messias. Die Worte, die der neue äthiopische Ministerpräsident wählt, sind davon, das muss man sagen, gar nicht so weit entfernt: «Vergebung befreit das Gewissen. Wenn wir sagen, dass wir uns versöhnt haben, meinen wir, dass wir den Pfad der Vergebung und der Liebe eingeschlagen haben.» Die Menschen jubeln. Neben Abiy steht ein Mann, von dem viele später behaupten werden, er habe in diesem Moment das erste Mal wieder gelächelt, seit vielen Jahren.