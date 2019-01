In einer mittelgrossen Halle in Kinshasa haben die Anhänger von Emmanuel Ramazani Shadary schon mal alles vorbereitet. Sie haben die Bühne dekoriert mit grossen Bannern, auf denen Shadary als neuer Präsident der Demokratischen Republik Kongo gefeiert wird. Stühle stehen in der Halle und in der Ecke ein grosser Stapel Getränkepackungen – es ist an alles gedacht. Nur hat die Party immer noch nicht begonnen. Am Sonntag wollte die Wahlkommission die Ergebnisse der Präsidentenwahl vom 30. Dezember veröffentlichen, verzögerte die Bekanntgabe dann aber kurzfristig auf unbestimmte Zeit – wegen technischer Probleme. Kritiker sagen, in Wahrheit brauche die Regierung mehr Zeit, um die Ergebnisse der Wahlen zu fälschen.