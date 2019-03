Das Volk lässt sich nicht mehr vertrösten

Es war der sechste Protest-Freitag in Folge, und wieder gingen noch mehr Menschen auf die Strasse als in den Wochen zuvor. Allein in der Hauptstadt Algier waren es mehr als eine Million Demonstranten.

Algerien kommt nicht zur Ruhe, auch wenn sich inzwischen das Militär und die regierende Nationale Befreiungsfront (FLN) von Präsident Abdelaziz Bouteflika distanzieren und seine Absetzung nach Artikel 102 der Verfassung ins Spiel gebracht haben. Dieser sieht vor, den Präsidenten wegen andauernder und schwerer Krankheit des Amtes zu entheben. Seit seinem Schlaganfall 2013 fordert die Opposition, Bouteflika zu entmachten und Reformen einzuleiten.