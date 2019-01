Schah Mohammed Reza Pahlewi liess sich mit seiner Gattin Farah in Assuan über den Nil schippern, scheinbar unbeschwert. Offiziell war der Herrscher Persiens in diesen Tagen vor 40 Jahren zu einer Ferienreise aufgebrochen. Auf den Pfauenthron aber sollte er nie zurückkehren. Es war das Ende einer 37 Jahre währenden Regentschaft sowie von 2500 Jahren Monarchie – und zugleich ein Schlüsselereignis im nahöstlichen Umbruchjahr 1979, das bis heute fortwirkt, ebenso wie das Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten, die Besetzung der Grossen Moschee in Mekkaund die sowjetische Invasionin Afghanistan.