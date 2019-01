Hanan Ashrawi gilt als eine der wichtigsten Stimmen der Palästinenser, sie ist schon seit den 70er-Jahren politisch aktiv. Die jetzige Phase aber, sagt die 72-Jährige, ist «eine der schlimmsten Perioden in unserer Geschichte». Es sei in der Palästinafrage zu einer Ballung interner, regionaler und internationaler Faktoren gekommen, die den arabisch-israelischen Friedensprozess zerstörten und das Anliegen der Palästinenser nach einem eigenen Staat in immer weitere Ferne rücken lasse.