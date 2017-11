Aufstieg und Fall der Familie Hariri

Ein Gerücht macht die Runde, und es dauert nicht lange, bis es die Taxifahrer erreicht: Saad Hariri, der libanesische Ministerpräsident, ist nicht freiwillig zurückgetreten! In West-Beirut, mehrheitlich von Sunniten bewohnt, fällt das Wort Kidnapping zuerst. Hier, im Schatten der Minarette, wo die Obsthändler ihre Stände aufgebaut haben, wird das Gerücht wie Zitronen weitergereicht, bis es weiter südlich in Viertel gelangt, in denen hauptsächlich Schiiten leben. Dort, unter den gelben Fahnen der Hizbollah, nehmen sie das Wort auf und fügen ihm ein weiteres hinzu: Verschwörung! Inzwischen ist das Gerücht auch in den christlichen Vierteln Ost-Beiruts angekommen. Unter dem Läuten der Kirchenglocken und der Musik in den Cafés legt es sich auf die besorgten Gesichter. Am Abend rollen die Taxifahrer an der Al-Amin-Moschee vorbei. Sie biegen am Hafen auf die Küstenstrasse und halten im Erzählen inne, wenn sie das St. Georges Hotel passieren. Hier steht die Statue von Rafiq Hariri, der 2005 an dieser Stelle ermordet wurde.

Mit ihm beginnt die Geschichte der Hariri-Familie. Und die Geschichte Saad Hariris, der Anfang November mit seinem Rücktritt vom Amt des Premiers Schockwellen durch den Nahen Osten sandte, lässt sich nicht ohne die seines Vaters erzählen. Es ist eine Geschichte, die man sich oft erzählt in Beirut, wo zweimal am Tag der Strom ausfällt, wo die Häuser ausserhalb des Zentrums von Einschusslöchern übersät sind, Narben eines Bürgerkriegs, der 1975 begann und erst nach fünfzehn Jahren endete. Die Geschichte einer Dynastie, so glamourös wie tragisch, mit deren Auf und Ab die jüngere Geschichte des Libanon zusammenhängt. Obwohl – oder weil – sie in Saudiarabien begann.

Hier, wo er seit 1965 lebt und arbeitet, profitiert Rafiq Hariri vom Ölpreisboom der Siebzigerjahre. Schnell steigt er in den Zirkel der Königsfamilie auf, wird Staatsbürger und später Botschafter des Königreichs in London. Er erwirbt die Firma Saudi Oger, investiert im Bau- und Immobiliensektor und wird zum Milliardär. Es ist sein Kapital, mit dem Rafiq Hariri sich in den Achtzigerjahren in das Bewusstsein der Libanesen katapultiert.

Der weinende Patriot

Beirut ist zu diesem Zeitpunkt weitgehend zerstört. Die israelische Armee liefert sich im Libanon Kämpfe mit der syrischen Armee, die seit 1976 im Land ist, die zahlreichen Milizen bekämpfen sich gegenseitig. In diesen schweren Zeiten spendet Rafiq Hariri Millionen Dollar für Kriegsopfer und beginnt von Saudiarabien aus in den Wiederaufbau zu investieren und die Bürgerkriegsparteien zu Kompromissen zu bewegen, die letztlich zum Frieden führen. In dieser Phase zementiert sich das Bild Hariris, das seine Anhänger gerne pflegen: der Patriot im Exil, der mit weinendem Auge auf das Vaterland blickt. 1992 kehrt Hariri zurück. Als Sunnit kann er für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren, das Volk gibt ihm das Vertrauen.

Doch Hariri bleibt auch Unternehmer. Seine Firma Solidere wird zum Inbegriff des Wandels: Historische Gebäude werden abgerissen, Megaprojekte umgesetzt – nichts soll mehr an den Krieg erinnern. Bald gehören weite Teile des Zentrums von Beirut dem Clan. Später, wenn man sich diese Geschichte in den Randbezirken erzählt, in den schimmelfeuchten Häusern, wo sich Abfallsäcke vor den Türen stapeln, wo das Trinkwasser verunreinigt ist, wird man Hariri-City sagen und lachen.

Politisch folgt eine Zeit des Aufschwungs. Die Touristen kehren zurück in das Land, an das sie sich als die Schweiz des Nahen Ostens erinnern. Doch hinter der Fassade rumort es. Die schiitische Hizbollah, früher Miliz, heute Partei, erstarkt unter Mithilfe Teherans. Die syrische Armee weigert sich abzuziehen. Weite Teile der libanesischen Politik werden von Damaskus aus gelenkt. 1998 legt Hariri sein Amt aus Protest dagegen nieder.

«Habt Mitleid mit dem Volk, das in Splitter zerfallen ist, von denen jeder sich selbst für ein Volk hält.»



Khalil Gibran, der bekannteste Dichter des Landes, schrieb 1932: «Habt Mitleid mit dem Volk, das in Splitter zerfallen ist, von denen jeder sich selbst für ein Volk hält.» Diese Zeilen beschreiben perfekt die Staatsform, die elf Jahre später folgen sollte. Achtzehn anerkannte Religionen gibt es im Libanon. Die wichtigsten politischen Ämter werden aufgrund der Konfession vergeben: Der Staatspräsident ist maronitischer Christ, der Ministerpräsident Sunnit, der Parlamentschef Schiit. Was nach einem guten Kompromiss klingt und was die Herrschaft einer Religionsgruppe über die anderen verhindern soll, ist in Wahrheit der Geburtsfehler dieses Landes. Regiert werden kann nur, wenn die Eliten zusammenarbeiten. Und diese Eliten sind teilweise seit Jahrzehnten verfeindete Familien oder Ex-Warlords. Es ist ein System, das feudale Züge trägt, das Klientelismus und Korruption begünstigt. Und es ist anfällig für den Einfluss mächtiger Drittstaaten.

Hier unterscheidet sich Rafiq Hariri von den meisten Politikern am Kabinettstisch: Er hat nie die Verhaftung, Entführung oder Ermordung politischer Rivalen angeordnet, ist nicht in die Geschichte des Bürgerkriegs verstrickt. Zwar steigt die Staatsverschuldung und sinkt das Wirtschaftswachstum in seiner Zeit als Ministerpräsident, und sein privates Vermögen multipliziert sich um ein Vielfaches, doch für die meisten Libanesen bleibt er eine Ausnahmeerscheinung. Als er 2000 erneut kandidiert, wird er wiedergewählt, doch auch diese Amtszeit endet 2004 mit seinem Rücktritt; erneut ist die Einmischung Syriens der Grund.

Die Taxifahrer, die das St. Georges Hotel passieren, erzählen von der Detonation im Februar 2005. Hier, sagen sie, hier ist sein Konvoi auf die Küstenstrasse abgebogen. Wenn sie erzählen, wie der Tatort schnell und ohne Beweisaufnahme geräumt wurde und wer alles von den Plänen gewusst haben muss, dann flüstern sie. Dort, wo Hariri begraben liegt, einen Steinwurf entfernt von der grossen Moschee, hängen Bilder von ihm vor einem Fahnenmeer, das an die Zedernrevolution erinnert, im Zuge derer über eine Million Libanesen den Abzug der syrischen Armee fordern. Nach dreissig Jahren militärischer Präsenz und direkter Einflussnahme auf die Politik zieht Syrien sich drei Monate nach dem Attentat vollständig aus dem Libanon zurück.

Zwei Allianzen prägen die Politik im Libanon

Hariris Tod wird zum Mythos, er selbst zur Schicksalsfigur. Das Verhängnis der Familie wird mit dem der Kennedys verglichen, die Hariris sind überlebensgross. Im Schatten der Olivenbäume, wo die Erzähler sitzen, wird das Leben der Hariri-Kinder in leuchtende Vokabeln gehüllt: fünf Söhne und eine Tochter, ein Leben in Wohnpalästen und auf Jachten, ein Wirtschaftsimperium, das sich von Saudiarabien ausgehend in die arabische Welt verzweigt. Und in den Garküchen nebenan flimmern die Bilder der Trauernden über die Fernsehschirme. Die Familie verkündet, dass Saad, der Zweitälteste, auf den Vater folgen soll.

Zwei Parteienallianzen prägen die Politik im Libanon seit dem Tod Rafiq Hariris. Die von seinem Sohn Saad geführte sunnitische Zukunftsbewegung ist die dominante Gruppierung innerhalb eines Bündnisses, das eine antisyrische Haltung auszeichnet und von Saudiarabien mitfinanziert wird. Ihr gegenüber steht eine Allianz, die von der schiitischen Hizbollah geführt wird und mit dem Iran verbündet ist. Nach dem Tod seines Vaters stellt sich Saad Hariri nicht sofort als Ministerpräsident zur Wahl. Erst 2009 kandidiert er und wird gewählt. Doch nach nur zwei Jahren zerbricht seine Regierung. Der Grund: Sechs Jahre nach dem Attentat auf seinen Vater kommt das UN-Sondertribunal für den Libanon, das für die Aufklärung des Anschlags zuständig ist, zum Schluss, dass hochrangige Hizbollah-Mitglieder sowie Politiker der Schutzmacht Syrien an der Verschwörung beteiligt waren. Empört über die Anschuldigungen, verlassen die Minister der Hizbollah die Regierung.

Die folgenden Jahre verbringt Saad Hariri hauptsächlich im Ausland, während der Libanon politisch gelähmt bleibt. Zwischen 2014 und 2016 scheitern fünfundvierzig Versuche, einen Staatspräsidenten zu wählen, während mehr als eine Million Flüchtlinge aus Syrien ins Land kommen. Das Hariri-Imperium gerät in Schieflage, der Konzern Saudi Oger taumelt in die Zahlungsunfähigkeit, das Vermögen der Familie schrumpft. Es gibt neue Gerüchte: Angeblich ist Hariri bei saudischen Banken hoch verschuldet, politische Unterstützer hat er kaum noch in Riad, wo man sich mehr um den Einfluss des Iran am Golf und in Syrien sorgt als um den Libanon.

Hariri taugt kaum noch zum Statthalter in Beirut

Um, wie sein Vater, ein zweites Mal in das Amt des Ministerpräsidenten zurückzukehren, geht Hariri 2016 einen Weg, der bei weiten Teilen seiner Anhänger Entsetzen hervorruft. Als Pakt mit dem Teufel bezeichnen sie seinen Entschluss, den prosyrischen und von der Hizbollah unterstützten Präsidentschaftskandidaten Michel Aoun zu billigen. Als Demonstranten 2016 die saudische Botschaft in Teheran stürmen und der Libanon dies nicht entschieden verurteilt, friert Riad eine Finanzhilfe von vier Milliarden Dollar ein. Hariri, so scheint man es dort zu sehen, taugt kaum noch zum Statthalter in Beirut. Am 31. Juli stellt Saudi Oger die Geschäftstätigkeit ein. Im Oktober 2017 schickt die libanesische Regierung als erstes arabisches Land wieder einen Botschafter nach Damaskus. Am 3. November bestellt der saudische Kronprinz Hariri nach Riad, wo dieser am nächsten Tag seinen Rücktritt verkündet.

In den folgenden vierzehn Tagen, in denen Hariri in Saudiarabien bleibt, scheint aus den Gerüchten Gewissheit zu werden. International wird Kritik an der möglichen Einflussnahme Riads laut. Auch um die Gerüchte, er werde festgehalten, zu zerstreuen, fliegt Hariri am 18. November nach Frankreich, das Land, von dem Libanon 1943 unabhängig wurde. Am Abend vor dem Unabhängigkeitstag, dem 22. November, landet er wieder in Beirut.

Alles wie immer, oder?

Es ist ein Bild mit Symbolkraft, das sich den Fernsehkameras an diesem Tag während der Militärparade im Zentrum Beiruts bietet: Die politische Führung des Libanon demonstriert auf der Tribüne Geschlossenheit, während sich am Zaun gegenüber nur wenige Bürger eingefunden haben. Die Unabhängigkeit ist eine Inszenierung, der die Libanesen selbst nicht glauben. Auch wenn Hariri wenige Stunden später unter dem Jubel seiner Anhänger den Rücktritt vom Rücktritt verkünden wird, ist klar, dass das Land nach einer kurzen Phase der Stabilisierung wieder zum Schauplatz für den Konflikt zwischen Saudiarabien und dem Iran geworden ist.

Am Abend kriecht der Verkehr durch die Stadt, die Taxifahrer hupen, der Rafiq-Hariri-Airport ist nicht weit entfernt, doch die Fahrt kann ewig dauern. Sie führt aus dem Zentrum, wo nur wenige Touristen in den Strassen flanieren. Und die Taxifahrer erzählen vom Geld, das sie für ihre Kinder sparen, damit diese ins Ausland gehen und Arbeit finden können, denn hier gibt es kaum welche. Weiter draussen spielen die Flüchtlingskinder vor Zeltstädten im Staub. Was passiert jetzt, werden die Fahrer gefragt. Was wird aus Saad? Wieder eine Phase der politischen Lähmung und Unsicherheit? Es dauert ein wenig, bevor sie antworten, vielleicht, weil sie nicht verstehen, wie man so etwas fragen kann: Es ist alles wie immer, oder?

* Der Autor ist Schriftsteller und wurde 1985 als Sohn eines libanesischen Vaters und einer deutschen Mutter in Jordanien geboren, nachdem seine Eltern den Libanon im Bürgerkrieg verlassen hatten.

(Tages-Anzeiger)