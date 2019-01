Twitter sei Dank. Ohne die sozialen Medien wäre Rahaf al-Qunun längst wieder zurück bei ihrer Familie in Saudiarabien. Obwohl die 18-Jährige Todesangst hat vor ihrem Vater, ihren Brüdern, ihren Cousins. Stattdessen ist ihr Wunsch, in Australien um Asyl zu bitten, in kürzester Zeit zu einem internationalen Streitfall geworden. Unter dem Hashtag #SaveRahaf überschlagen sich die Meldungen. Hunderttausendfach wird über ihr Schicksal berichtet. Und die Behörden in Thailand stehen unter Zugzwang.