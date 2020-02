Assad trotzt türkischen Warnungen – 900'000 Syrer auf der Flucht

Syriens Machthaber Baschar al-Assad zeigt sich von türkischen Drohungen mit Vergeltungsangriffen unbeeindruckt und will die Offensive auf die letzte grosse Rebellenhochburg Idlib fortsetzen. Der Kampf werde «ungeachtet der leeren Worthülsen aus dem Norden» weitergehen, sagte Assad in einer am Montagabend ausgestrahlten Ansprache im syrischen Staatsfernsehen.