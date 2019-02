Sie waren kürzlich in Sotschi für Beratungen mit Russland und der Türkei über die Lage in Syrien. Ist ein militärisches Vorgehen in Idlib unausweichlich geworden?

Wir bewegen uns in diese Richtung. Wir wollten nie ein militärisches Vorgehen, sondern haben schwer daran gearbeitet, es zu vermeiden, weil wir wissen, dass jedes militärische Vorgehen in Idlib ein Desaster wird. Aber andere Vorgehensweisen sind gescheitert, und grössere Teile als je zuvor werden heute von Nusra kontrolliert.

Es gibt militärische Zwischenfälle auf den Golanhöhen und einen zunehmend heftigen Schlagabtausch zwischen Israels Streitkräften und ­iranischen Einheiten in Syrien. Sehen Sie die Gefahr, dass sich daraus ein Krieg entwickelt?

Es gibt Abenteurertum aufseiten Israels, und Abenteurertum ist immer gefährlich. Wir sind in Syrien auf Einladung der Regierung. Israel verletzt den libanesischen und den syrischen Luftraum sowie internationales Recht. Wenn etwas Grund zur Besorgnis bietet, dann Israels Verhalten.

Sehen Sie eine direkte militärische Konfrontation mit Israel heraufziehen?

Das tue ich nicht, aber wir können die Möglichkeit nicht ausschliessen.

Gibt es rote Linien, deren Übertretung eine massive Reaktion Ihres Landes zur Folge hätte?

Wir werden unser Personal schützen.

Ist der Status quo auf dem Golan akzeptabel?

Nein, ist er nicht. Aber das ist nicht unsere Angelegenheit, sondern eine syrische. Wir sagen unseren Freunden nicht, wie ihre Aussenpolitik aussehen sollte.

Würden Sie es unterstützen, den Status quo dort zu ändern?

Wir können nicht über hypothetische Fragen sprechen, ohne dass die syrische Regierung entschieden hat, was sie tun will. Unsere Präsenz in Syrien dient der Terrorbekämpfung. Punkt, aus.