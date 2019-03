Niemand verkörpert die Misere des Staates in Algerien so wie dessen höchster Repräsentant: Präsident Abdelaziz Bouteflika, der seit 20 Jahren das grösste Land Afrikas regiert, ist seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 auf einen Rollstuhl angewiesen. Der 82-Jährige tut sich schwer mit dem Sprechen, ist so gebrechlich, dass er öffentlich kaum noch auftritt. Seine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit bei der Präsidentenwahl Mitte April reichte sein Wahlkampfleiter ein, Bouteflika wurde zu diesem Zeitpunkt im Spital in Genf behandelt.