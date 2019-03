Nach wochenlangen Massenprotesten verzichtet Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika auf eine neuerliche Kandidatur. «Es wird keine fünfte Amtszeit geben», hiess es in einer am Montagabend verbreiteten Erklärung des Präsidenten an die Bürger. Die für den 18. April geplante Präsidentschaftswahl werde verschoben. Zunächst solle ein politischen Reformprozess in Gang kommen, nach dessen Abschluss ein neues Staatsoberhaupt gewählt werde. Bis dahin will der 82-Jährige im Amt bleiben.