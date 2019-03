Die Demonstrationen richten sich gegen die geplante fünfte Amtszeit des 82-jährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika. (AFP/Tamedia)

Am Montag schlossen sich auch mehr als 1000 algerische Richter dem Widerstand gegen Bouteflika an. Sie würden die Wahl nicht beaufsichtigen, falls er erneut antrete, erklärten sie. Am Freitag beteiligten sich Hunderttausende an den grössten Demonstrationen seit fast drei Jahrzehnten.

Klinikaufenthalt in Genf

Bouteflika war am Sonntag nach einem zweiwöchigen Klinikaufenthalt in Genf in seine Heimat zurückgekehrt. Er ist seit einem Schlaganfall 2013 kaum noch in der Öffentlichkeit aufgetreten. Vor allem in der jüngeren Bevölkerung verlor der Präsident an Rückhalt, aber auch Abgeordnete seiner FLN-Partei wandten sich von ihm ab und schlossen sich den Demonstranten an.