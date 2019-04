Algerien kommt nicht zur Ruhe

In Algerien hat es wieder Massenproteste gegeben, die sich nun gegen die neuen Machthaber aus dem Umfeld Abdelaziz Bouteflikas richten. Vor dem alten Postgebäude in der Hauptstadt Algier versammelten sich am Freitag tausende Demonstranten. Die Anführer der Protestbewegung hatten in Online-Netzwerken zu «fröhlichen Demonstrationen» aufgerufen, um das «diktatorische Regime friedlich zu stürzen».