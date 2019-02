Doch seit einiger Zeit wird eine neue Generation von Politikerinnen sichtbar. Das Jahr 2018 konnte mit mehreren Sensationen aufwarten: In Mali nahm ein Kabinett seine Arbeit auf, das zu einem Drittel aus Frauen besteht. Der prominenteste Neuzugang: Aussenministerin Camissa Kamara (35). Ruanda hat in diesem Jahr den Frauenanteil im Parlament von 64 auf 68 Prozent gesteigert – Weltrekord. In Äthiopien präsentierte der neue Premierminister Abiy Ahmed ein paritätisch besetztes Kabinett: 10 von 20 Ministern sind weiblich. Ruanda folgte dem äthiopischen Beispiel in derselben Woche. Kurz darauf wählte das äthiopische Parlament Sahle-Work Zewde zur ersten Präsidentin des Landes.

Sahle-Work ist derzeit das einzige weibliche Staatsoberhaupt in Afrika. Regierungschefs wie der äthiopische Premier betonen, dass Frauen ihre Regierungen effizienter und weniger anfällig für Korruption machen würden. Empirisch lassen sich solche Thesen belegen. Laut einem Bericht des US-amerikanischen Thinktanks Council on Foreign Relations hat die politische Teilhabe von Frauen einen positiven Einfluss auf Post-Konflikt-Staaten. Mit mehr Frauen in der Regierung verlängert sich die Friedensdauer; die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat wieder in einen Bürgerkrieg zurückfällt, sinkt. Die Forscher erklären diesen Zusammenhang damit, dass das Vertrauen der Bevölkerung in demokratische Institutionen wächst, wenn die gesamte Bevölkerung, also auch Frauen, in der Regierung abgebildet wird.

Doch warum bewegt sich gerade im vergangenen Jahrzehnt so viel auf Afrikas politischer Bühne? Experten führen den Geschlechterwandel vor allem auf die politischen Umbrüche in den Neunzigerjahren zurück. Damals wurden fast alle afrikanischen Staaten von einer Welle der Demokratisierung erfasst. Der Generationenwechsel in der Politik schuf neue Räume für junge Afrikaner und insbesondere Frauen.

Forscher haben zudem festgestellt, dass es Frauen nützt, wenn nicht nur Abgeordnete, sondern auch ausserparlamentarische Fachleute für Ministerposten infrage kommen. Kompetente Frauen müssen bei dieser Form der Rekrutierung nicht so viele Hürden überwinden. Dass auch Frauen die Politik prägen können, zeigen die folgenden Porträts afrikanischer Politikerinnen.

Sahle-Work Zewde

Seit Oktober 2018 ist Sahle-Work Zewde Äthiopiens erste Präsidentin und damit das einzige amtierende weibliche Staatsoberhaupt in Afrika. Geboren wurde die 68-Jährige in der Hauptstadt Addis Abeba, später studierte sie in Frankreich. Ihre diplomatische Karriere begann unter dem kommunistischen Militärregime Äthiopiens in den Achtzigerjahren. Noch im Juni machte UNO-Generalsekretär António Guterres die Top-Diplomatin zur Sonderbeauftragten der Afrikanischen Union – auch dies ein Posten, den vorher noch nie eine Frau übernommen hatte. Als Präsidentin hat Sahle-Work Zewde vor allem repräsentative Aufgaben. Trotzdem gilt ihre Wahl als ein wichtiger Schritt. In ihrer ersten Rede vor dem Parlament mahnte Sahle-Work die Äthiopier, den Frieden zu bewahren. Und fügte hinzu: «Wenn Sie glauben, ich habe schon sehr viel über Frauen gesprochen, dann sei Ihnen versichert: Ich habe gerade erst damit angefangen.»