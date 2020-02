3,5 Millionen Menschen eingekesselt

Osama Zreak mietete vergangene Woche drei Kleinlastwagen, um sein Hab und Gut wegzubringen, «350 Dollar hat das gekostet». Besitzer von Transportern oder Händler mit vollen Lagern nähmen nur noch harte Devisen, erzählt Zraek, und davon täglich mehr. Ghada Bakir hingegen packte nur das Nötigste ein, Konservendosen zum Essen, warme Kleidung, Decken. Sie sei erst vor eineinhalb Jahren in das Haus eingezogen, erzählt sie am Telefon, zwanzig Jahre hatte sie dafür gespart. Das liebevoll bestückte Bücherregal, die Gitarre an der Wand, die bepflanzte Dachterrasse: «Meine Träume wohnten in jeder Ecke. Nun gehört alles der Vergangenheit an.»

In ihrem Heimatort sei nur noch geblieben, wer kein Geld zum Fliehen habe, sagt Bakir. Und manche, die ihre Häuser verliessen, hätten sie zuvor in Brand gesetzt; das belegen auch Videos in sozialen Medien. Die Eigentümer wollen Assads Truppen nichts zum Plündern hinterlassen und zudem vermeiden, dass bald andere einziehen. Dass das Regime Flucht und Vertreibung nutzt, um die Demografie zu verändern, ­behauptet die Opposition seit langem. Auch Bakir spricht von einem «Konfessionskrieg», den Assad in Idlib «gegen Millionen Sunniten» führe.

Tatsächlich gab es immer wieder ­Berichte, wonach das Regime in eroberten Orten Schiiten ansiedelte. Gemäss abgefangenen Funksprüchen, die vom britischen «Telegraph» analysiert wurden, werden auch in Idlib schiitische Milizionäre, etwa aus Afghanistan, von iranischen Kommandanten mit religiösen Parolen in die Schlacht geschickt. Teherans für Auslandseinsätze zuständiger Kommandant Qassim Soleimani ist tot, aber seine Strategie lebt weiter.

«Als wären wir Verbrecher»

Auf dem Weg nach Norden sei ihre Familie von türkischen Soldaten kontrolliert worden, sagt Bakir. «Sie filzten unser Auto, brüllten uns an, behandelten uns, als wären wir Verbrecher». Als die Türkei und Russland Idlib im ­Abkommen von Astana zu einer «Deeskalationszone» erklärten, vereinbarten sie die Stationierung von Beobachtern. Mittlerweile aber stehen die Zeichen auf Eskalation; Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Wochenende Kampftruppen nach Idlib verlegt, um die syrische Armee aufzuhalten – der Druck auf die türkische Grenze durch die anströmenden Flüchtlinge wird zu gross.

Dort hatte Ankara 2015 nach dem Flüchtlingsabkommen mit der EU eine streng bewachte Mauer bauen lassen. In deren Schatten harren zwei Millionen Syrer aus, in überfüllten Zeltlagern, auf Feldern. Unter ihnen kippe die Stimmung, erzählt Bakir. «Die Menschen kämpfen um Decken, Gasflaschen, Essen, Medizin.» Die Temperaturen erreichen nachts den Gefrierpunkt, seit Tagen regnet es. Osama Zraek will erst einmal versuchen, einen Wassertank zu organisieren. Bakir möchte in die Türkei fliehen – obwohl Videos belegen, dass die türkischen Gendarmen scharf schiessen. «Ich sterbe lieber durch eine türkische Kugel», sagt Bakir, «als mich von Assads Truppen in einen Folterkeller sperren zu lassen.»