Zu Gast im Haus Windsor

In der Folge war der Besuch aber wegen Trumps zunehmend umstrittener Politik auf die lange Bank geschoben worden. Nun kommt er just zustande, da May am Ende ist und die britische Regierungspartei buchstäblich kopflos dasteht – ohne ihr Brexit-Problem in irgendeiner Weise gelöst zu haben.

Für Trump könnte der Zeitpunkt perfekter nicht sein. Er ist gern bereit, den Briten den Weg in die Zukunft zu weisen. Schon vor seiner Ankunft hat er sie wissen lassen, welchen Kandidaten er als Nachfolger Mays in Downing Street sehen will und welchen nicht, und warum Boris Johnson Nigel ­Farage als Emissär nach Brüssel senden soll. Zugleich hat er nach einem «No Deal»-Brexit, nach der radikalsten Trennung Grossbritanniens von der EU, gerufen. Er hat die Briten aufgefordert, Gelder, die sie dem Rest Europas schulden, einfach nicht zu bezahlen.

Abkehr von alten Gemeinsamkeiten

Diese neue, schamlose Einmischung in britische Angelegenheiten hat am Wochenende bei konservativen Politikern nur wieder betretenes Schweigen ausgelöst. Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat immerhin die diplomatische Ungehörigkeit verurteilt und wird am Staatsbankett für den Gast aus Übersee heute Abend nicht teilnehmen. Desgleichen der Speaker des Unterhauses, John Bercow, der eine Ansprache Trumps vor dem Parlament verhindert hat. Proteste auf den Strassen erwarten Trump überall bei dieser Visite.

Dass sich May, ihre Minister und die britische Monarchie für eine solche Trump-Show zur Verfügung stellen, weist auf wesentlich tiefere Konflikte hin.

Das dürfte den Amerikaner, der sich von den Briten «geliebt» glaubt, freilich nicht schrecken. Was für ihn im Vorlauf zur erhofften Wiederwahl 2020 zählt, sind Bilder aus Schlössern und Palästen, von Militärparaden und Kanonenböllern, von der königlichen Kriegsmarine in Portsmouth, von Festmählern und Teestunden mit den Royals. Ausser einem tausendköpfigen Tross an Mitarbeitern und Presse­leuten hat der Präsident praktisch die ganze Familie, all seine Trumplinge, mit an die Themse gebracht auf dieser Reise. Das Haus Trump soll im Glanze des Hauses Windsors erstrahlen.

Die Queen, stöhnte gestern schon der Londoner «Observer», müsse bei diesem «Ego-Trip» Trumps offenbar als Fremdenführerin, das Königshaus als Kulisse für US-Wahlkampf-Videos herhalten. Dass sich May, ihre Minister und die britische Monarchie für eine solche Trump-Show zur Verfügung stellen, weist aber auf wesentlich tiefere Konflikte hin.