Wie ein Fussballer zum Verräter gemacht wird Der Serbe Ilija Ivic ist ein talentierter Fussballer, und er möchte für Kosovo spielen. Die Belgrader Medien betreiben deshalb eine Hetzjagd gegen ihn. Enver Robelli

Erhielt beim Training sogar Besuch vom italienischen Botschafter: Ilija Ivic. Foto: Screenshot/Voice of America

Ilija Ivic hatte es vermutlich nicht geahnt, dass er mit einem Interview sich selbst und seine Familie in grosse Schwierigkeiten bringen würde. Darin erklärt der 16-jährige Fussballer aus dem serbisch dominierten Dorf Gracanica in Kosovo, er habe ein Aufgebot erhalten, für die kosovarische U-19-Nationalmannschaft zu spielen. Ein Serbe, der sich auf dem grünen Rasen in den Dienst des – laut of­fi­zi­el­ler ser­bi­scher Les­art – nicht existierenden Staates Kosovo stellt? Für die Belgrader Revolverblätter und sogenannte Newsportale war das ein willkommener Anlass, um eine Hetzkampagne zu starten.