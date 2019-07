Wenn Politiker lieber freiwillig gehen

Doch die Kolumne und viele andere Äusserungen Johnsons zeigen, dass sich der 55-Jährige von solchen Details nicht beeindrucken lässt: Er möchte mit der EU neu über die Bedingungen des Austritts verhandeln. Führt das nicht zum Erfolg, will er das Königreich am 31. Oktober zur Not ohne Vertrag aus der Union führen. Und dass Johnson tatsächlich nächster Premierminister wird, gilt als sicher. Die 160'000 wahlberechtigten Mitglieder der Konservativen Partei stimmten bis Montag per Briefwahl darüber ab, ob er oder sein Rivale Jeremy Hunt Partei- und Regierungschef wird. Umfragen sagen Johnson eine komfortable Mehrheit voraus; das Ergebnis wird an diesem Dienstag verkündet.

Bislang bessert sich der exzentrische Politiker sein Abgeordnetengehalt mit einem Honorar vom Daily Telegraph für eine wöchentliche Kolumne auf: ordentliche 275'000 Pfund im Jahr. Darauf wird er als Premier verzichten müssen. Als Regierungschef verdient er gut 150'000 Pfund jährlich – finanziell wäre sein politischer Aufstieg also ein Abstieg.

Einige Minister wollen Johnsons Kurs nicht mittragen

Formal steht dieser Aufstieg erst am Mittwoch an. Theresa May wird Königin Elizabeth II. am Nachmittag im Buckingham Palace über ihren Rücktritt informieren. Danach wird sich der neue Premier mit der Queen treffen, bevor er zu seinem Amtssitz 10 Downing Street fährt.

Es wird erwartet, dass er noch am Abend die wichtigsten Minister ernennt. Favorit Johnson will nur solche Politiker zum Minister küren, die wie er bereit sind, das Land Ende Oktober zur Not ohne gültigen Vertrag austreten zu lassen. Schatzkanzler Philip Hammond, Justizminister David Gauke und Alan Duncan, Staatssekretär im Aussenministerium, verkündeten daher, bei May ihren Rücktritt einzureichen. Sie wollen Johnsons Kurs nicht mittragen und mit ihrem Schritt einer Entlassung durch den mutmasslich neuen Premier zuvorkommen.

Johnsons Rivale für das Amt des Premiers, Jeremy Hunt, ist Aussenminister. Er schliesst eine weitere Verschiebung des Austritts nicht aus. Das spräche dagegen, im Kabinett bleiben zu dürfen. Andererseits wäre es ein Signal, Gräben in der Partei überwinden zu wollen, würde Johnson an seinem Konkurrenten Hunt festhalten. Zumal ein Wechsel im Aussenministerium wegen der Irankrise zu einem ungünstigen Zeitpunkt käme. Beobachter spekulieren, dass Johnson Hunt nur dann in der Regierung dulden wird, wenn das Wahlergebnis überraschend knapp ausfällt.