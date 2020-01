Warum chinesische Polizisten in Belgrad patrouillieren

Aleksandar Vucic hat ein Gespür für propagandistische Auftritte. In den 90er-Jahren hetzte er als Nachwuchs-Demagoge medienwirksam gegen andere Balkanvölker, heute will der serbische Staatspräsident nur in die Zukunft blicken, Arbeitsplätze schaffen, Investoren ins Land holen. Dafür radebrecht er neuerdings Chinesisch.