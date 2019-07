Verdacht auf Kriegsverbrechen: Kosovos Premier tritt zurück

Der Regierungschef Kosovos, Ramush Haradinaj, ist am Freitagnachmittag überraschend zurückgetreten. Nach einer Kabinettssitzung sagte der ehemalige Regionalkommandant der kosovarischen Befreiungsarmee UÇK, er sei von einem Sondertribunal als Verdächtiger vorgeladen worden. Das Gericht mit Sitz in Den Haag ermittelt gegen führende Politiker in Kosovo, die Ende der 90er-Jahre an der Spitze des bewaffneten Widerstands gegen das serbische Unterdrückungsregime standen. Sie sollen Kriegsverbrechen an serbischen Zivilisten, Roma und albanischen Kollaborateuren begangen haben.