Trump in London: Essen mit der Queen und Massenproteste

US-Präsident Donald Trump hat seinen umstrittenen Staatsbesuch in Grossbritannien begonnen. Er landete an der Seite seiner Ehefrau Melania am Montagmorgen an Bord der Air Force One in London Stansted.

Mit dabei sind unter anderem Finanzminister Steven Mnuchin, Trumps Stabschef Mick Mulvaney sowie die Präsidentenberater Kellyanne Conway und Stephen Miller. Am ersten von drei Tagen werden der US-Präsident und First Lady Melania mit militärischen Ehren und Kanonensalut im Buckingham-Palast in London empfangen und dort unter anderem mit der Queen zu Mittag essen. Geplant sind auch ein Besuch der Westminster Abbey in London und ein Treffen mit Prinz Charles. Für den Abend ist ein Staatsbankett im Buckingham-Palast angesetzt. Der Besuch ist jedoch auch hoch umstritten.