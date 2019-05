Triumph der Orban-Partei

«Die Zuwanderungsparteien werden alle da sein. Lasst uns auch da sein.» Das war der Appell von Viktor Orban am Tag vor der EU-Wahl. Und seine Wähler erhörten ihn. Die Wahlbeteiligung in Ungarn war mit knapp 40 Prozent so hoch wie nie bei Europawahlen. Davon profitierte vor allem Orbans Regierungspartei Fidesz. Sie wird wieder über 50 Prozent kommen, deutlicher als 2014. Damals bekam sie 51,5 Prozent und 12 Sitze. Dieses Mal könnten es bis zu 15 Sitze werden.