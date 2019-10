Stimmt Johnson einer Grenze zu, die das Königreich zerschneidet?

Ein Vetorecht für die DUP?

Unterdessen sass der Brexit-Sprecher der DUP, Sammy Wilson, im zweiten Stock des Parlaments, und schickte verschlüsselte Signale, die er in Fragen an den Brexit-Minister verpackte. Demnach werden die zehn Abgeordneten der DUP nur für einen Deal stimmen, wenn das Parlament in Belfast über eine Lösung für Nordirland mitentscheiden kann. Und zwar nicht nur mit einfacher Mehrheit, sondern, wie im Karfreitagsabkommen vorgesehen, mit qualifizierter Mehrheit. Das aber würde der DUP ein Veto geben – was Johnson erst gefordert, dann aber offenbar verworfen hatte und was die EU vehement ablehnt.

Dodds teilte ausserdem mit, man sei gegen einen De-facto-Verbleib Nordirlands in der EU-Zollunion, denn Zollkontrollen schädigten die Wirtschaft. Beides aber wurde in den vergangenen Stunden, dem Vernehmen nach, in Brüssel und London debattiert und könnte Kern eines neuen Deals sein. Und so twitterte die BBC-Journalistin Laura Kuenssberg, die jede Regung in der Downing Street mitbekommt, am Mittag erschöpft: «Kein Zeichen für einen Durchbruch nach dem Treffen mit der DUP. Nur Seufzer und Sorgen – nicht nur wegen der ungelösten Grenzfragen. Es sieht nach einem langen, harten Tag für alle aus.»

Mit dem Zögern der Nordiren aber schwindet die Mehrheit im Unterhaus dahin, die Johnson bräuchte, um – vor oder nach dem 31. Oktober – einen Vertrag zustandezubringen. Denn wenn die DUP nicht mitgeht, gehen zahlreiche Hardliner bei den Tories nicht mit. Auch Labour versucht, schwankende Abgeordnete daran zu hindern, für einen Deal zu stimmen, die einfach wollen, dass endlich Schluss ist mit dem Gezerre. Am kommenden Samstag soll das Unterhaus zusammentreten, um abzustimmen. Die Frage ist derzeit allerdings: Worüber?

Nun, sollte es beim EU-Gipfel doch noch einen Deal geben, müssten die Abgeordneten wohl über einen Vertrag abstimmen, dessen Inhalt Johnsons Vorgängerin Theresa May noch vehement abgelehnt hatte. Niemals, erklärte sie einst stolz, könne ein britischer Premierminister zulassen, dass es eine Zollgrenze in der Irischen See gebe. Schliesslich dürfe es keine Grenze geben, die das Vereinigte Königreich teile. Doch genau darauf schien es in den Verhandlungen am Mittwoch hinauszulaufen.