Selbst wenn er schläft, rücken sie ihm auf die Pelle

Kein anderer italienischer Politiker nutzt soziale Medien so intensiv und clever wie Salvini. Das hat er auch in diesem Fall bewiesen. Statt empört oder beleidigt zu sein, hat er den Schnappschuss über seine eigenen Kanäle weiterverbreitet und mit den Worten kommentiert: «Es ist doch schön, in Begleitung von wohlerzogenen Persönchen zu reisen. Die gehen dann wahrscheinlich auch auf die Strasse, um Hass, Gewalt und Frechheit zu bekämpfen.» Damit spielt er auf die Bewegung der so genannten «Sardinen» an: Vorwiegend junge Leute, die sich seit einiger Zeit zu Tausenden auf Italiens Plätzen versammeln, um gegen Salvini zu protestieren.

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione???? pic.twitter.com/jhfQaG3f99 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18. Dezember 2019

Die Lega-Senatorin Roberta Ferrero bezeichnete Salvinis Stinkefinger-Nachbarin ironisch als «Mutige des Tages». Selber nennt sich die junge Frau auf Twitter «Gotica Sweet». Auch ihr mutmasslich richtiger Name ist aufgeführt: Erika Labbe. Sie sei eine «unverstandene Künstlerin» und «Spaghetti-Carbonara-Liebhaberin». Neben ihrer Altersangabe (19 Jahre) schreibt sie: «Benimm dich daneben.»

Das hat sie mit Erfolg getan. Der Shitstorm in Italien ist so heftig, dass «Gotica Sweet» ihre Accounts auf Twitter und Instagram mittlerweile geschlossen hat.