Schmutz im Storchennest

Aus der Distanz könnte man meinen, da habe jemand einen ungewöhnlich grossen Haufen Brennholz in die Landschaft gestapelt. Doch dann wird klar, was sich da in die Talsenke duckt. Tschechiens skandalösester Bau, der nicht nur architektonisch immer mehr Bürgern ins Auge sticht: ?apí Hnízdo, das «Storchennest». Der Stein und Holz gewordene Luxusresort-Traum jenes Mannes, der nicht nur als Unternehmer zum zweitreichsten Mann des Landes aufgestiegen ist, sondern dieses Land seit 2017 auch regiert.