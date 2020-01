Schatzkanzler erwartet einen harten Brexit

Glaubt man Boris Johnson, amtiert in London nun eine «Regierung des Volkes». Seit seinem Wahlsieg im Dezember achtet der Premier jedenfalls genau ­darauf, ja nicht den Anschein zu erwecken, dass an seinem Kabinettstisch vielleicht doch nicht ganz so volksnahe Charaktere sitzen. Und so ordnete Johnson kurz vor Weihnachten an, dass keiner seiner Minister zum Weltwirtschaftsforum (WEF) nach Davos reisen dürfe. Die Botschaft, die Johnson aus Downing Street verbreiten liess, war ziemlich klar: Die Regierung kümmere sich um die Anliegen der Bürger in Grossbritannien und habe es nicht nötig, mit der in den Schweizer Bergen versammelten Elite Champagner zu trinken.