Risse in der Brandmauer gegen die AfD

Der Sachse und der Thüringer halten sich damit im Grunde nur an den Beschluss, den die CDU am Parteitag im Dezember gefasst hat. Dennoch versteht sich ihr Bekenntnis nicht von selbst. In den vergangenen Monaten war in den östlichen Bundesländern immer wieder die Debatte aufgekommen, ob der Entscheid den politischen Realitäten überhaupt noch gerecht werde.

Lieber Notregierungen?

Bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen könnte die AfD zur stärksten Partei aufsteigen. Regierungen unter Ausschluss von AfD und Linkspartei, die zusammen gegen 40 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, dürften so schwierig, wenn nicht unmöglich werden. Der brandenburgische CDU-Chef Ingo Senftleben sprach deswegen schon länger davon, Bündnisse mit AfD oder Linkspartei notfalls zu erwägen. Er wurde aber von der Parteileitung sogleich zurückgepfiffen.

In Sachsen-Anhalt, wo 2021 gewählt wird, dachten die stellvertretenden Fraktionschefs im Juni über ein mögliches Bündnis mit der AfD nach – schliesslich könne man heute noch nicht wissen, ob sich in der AfD die «Liberalen oder die Radikalen» durchsetzen würden. Ähnlich äusserten sich Hans-Georg Maassen, der entlassene Chef des Bundesverfassungsschutzes, oder Ale­xander Mitsch, der Chef der sogenannten Werteunion, einer äusserst konservativen Strömung in der CDU.

Um die erneute Debatte im Keim zu ersticken, verschärfte die Unionsspitze ihren Ton. Nachdem ein Rechtsextremer den CDU-Politiker Walter Lübcke ermordet hatte, gab CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer der AfD eine Mitschuld an der Tat. Wer die AfD unterstütze, nehme Hass, Hetze und mittelbar auch Gewalttaten in Kauf. Mit einer zunehmend rechtsextremen Partei, die gezielt das gesellschaftliche Klima vergifte, verbiete sich jede Zusammenarbeit. Mitgliedern, die sich nicht an das Verbot hielten, drohte sie Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus der Partei an.

Nicht einmal ein «Kaffeeplausch» auf kommunaler Ebene mit der AfD sei erlaubt, präzisierte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef warnte zuletzt, die AfD sei daran, zur «wahren NPD» zu werden – einer Neonazi-Partei also. Eine ARD-Umfrage ermittelte Ende Juli, dass im Westen fast 70 Prozent der Deutschen den Ausschluss der AfD gutheissen – im Osten dagegen nur eine knappe Minderheit. Im Osten wird sich in den nächsten Jahren also am ehesten zeigen, ob die CDU-Brandmauer auf Dauer hält.